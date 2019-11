The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD El GARA inicia su 47 aniversario con una charla sobre medicina legal El médico del GARA, Paco Pascual, ha explicado éste y el resto de los actos previstos hasta el 30 de noviembre con la cena de hermandad jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/11/2019) El GARA, Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy, inicia hoy jueves 14 los actos con motivo del 47 aniversario de su fundación en 1972. Lo hace con una charla sobre medicina legal a cargo de Aurelio Luna, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Murcia que hablará sobre los problemas médico-legales del consumo de alcohol a partir de las 18 horas en la sede del GARA. Mañana, viernes 15, será el Día Internacional sin Alcohol y el sábado 16 componentes del GARA participarán en una celebración que tendrá lugar en Madrid en el Hospital 12 de octubre con una reunión de la Confederación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación y Familiares de España. El mismo sábado 16 tendrá lugar un acto de testimonios en la sede del GARA a partir de las 18,30 horas. Los días 29 y 30 tendrá lugar la representación de la obra ‘Els dies de la nit’ de Joan Lluís Moreno con Neus Agulló en el Centre Cultural Mario Silvestre a las 19,30 y 20 horas. Por último, el 30 de noviembre, el GARA participará en la Trobada Solidaria en el Àgora de 9 a 14 horas y por la noche la cena de hermandad en el Restaurante Lolo. Sin olvidar los talleres para dejar de fumar, el espacio de meditación o el programa Emotius. De todo ello habla Paco Pascual en esta entrevista en Radio Alcoy.