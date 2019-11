The examples populate this alert with dummy content

ALCOI El GARA presenta Els dies de la nit en Teatram Les funcions de l’obra, protagonitzada per Neus Agulló i Tomás Mestre, seran el divendres i el dissabte en el Centre Cultural Mario Silvestre jueves, 28 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/11/2019) El Grup Escènic del GARA entra en escena del Teatram amb l’obra Els dies de la nit de Joan Lluís Moreno. Neus Agulló i Tomás Mestre, dirigits per Pep Cortés, protagonitzen aquesta història que serà representada aquest divendres (a les 19:30 hores) i el dissabte (a les 20 hores) en el Centre Cultural Mario Silvestre d’Alcoi. Les entrades estan a la venda en la taquilla del Teatre Calderón, en ticketalcoi.com i la taquilla del Centre Cultural el mateix dia de les representacions. Neus Agulló i José Luis Linares, president de GARA, han explicat en Hoy por Hoy Alcoy la seua participación en el Festival de Teatre Amateur d’Alcoi.