SANIDAD El GARA te ayuda a dejar de fumar El taller de terapia tendrá lugar a partir del jueves 24 de enero - Mireia Pascual y Sandra Gisbert, monitora y psicóloga del GARA explican sus actividades martes, 22 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/01/2019) Uno de los talleres más esperados de los que organiza el GARA es el que está orientado para dejar de fumar, especialmente pensado para el inicio del la anualidad y dentro de los propósitos habituales de estos primeros días de cada año. La primera sesión de este taller de dejar de fumar tendrá lugar el jueves 24 a las 19 horas en la sede del GARA en el Camí 40 y a partir de ahí habrá otras sesiones los días 31 de enero, 7, 14 y 28 de febrero y 7 y 14 de enero. Para ello la psicóloga del GARA, Sandra Gisbert, y la monitora, Mireia Pascual, han acudido hasta los estudios de Radio Alcoy para explicar estas y otras actividades que se organizan dentro de esta emblemática entidad.