The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El gato maulla más fuerte Tragaluz recibe este jueves a Tom Hache, el artista urbano autor de los gatos sin rostro que decoran las paredes de Alcoy, que presenta una nueva exposición en la cafetería La Vespa, junto al Centro Comercial jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El maullido de Tom Hache vuelve a hacer de las suyas. El artista especialista en graffiti e ilustración con técnica mixta sobre diferentes soportes inaugura este jueves una exposición en la cafetería La Vespa. La recopilación de veinte de sus trabajos lleva por título Meow World Disorder en honor a su gata, la misma protagonista que le ha llevado a decorar los exteriores de Alcoy con estos animales, a través de los que se ha hecho famoso. La exposición, que podrá visitarse hasta el 12 de mayo, espera ser un grito de rebeldía, en la línea del artista, que desmonta, una vez más, la idea de que la cultura callejera no puede ser de calidad y de que el creador debe centrarse en un único estilo. Muy interesante conversar con Tom Hache sobre arte, política y sociedad en este completo Tragaluz.