The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL MOSTRA 2018 El gegant Pou s'enfronta a Moby Dick en el plat fort de la Mostra Un text de 7.944 paraules, una veu i una presència imponents són les eines amb què l'actor Josep Maria Pou es guanya al públic amb la versió de Moby Dick que arriba aquest dimecres, a les 20.30 hores, al Teatre Calderón miércoles, 30 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (30/05/2018) Ho han dit i repetit tots aquells crítics que l'han vist posar-se en la dura i intransigent pell del capità Ahab: l'actor Josep Maria Pou és un monstre de l'escena. Amb mig segle de teatre a les esquenes, tot just quan acaba de ser nomenat Català de l'Any 2017, la seua imponent veu i figura es fica en un dels papers més ambiciosos de la seua trajectòria, com ell mateix reconeix. Un personatge que es recicla amb cada interpretació del Moby Dick, de la companyia catalana Focus, i que no serà menys en la funció d'aquesta vesprada, a les 20.30, en el Teatre Calderón. Parlem de la vida, de la tragèdia i la complexitat amb Pou en una entrevista on actor i personatge es fonen i la mort inesperada aguarda en un text de 7.944 paraules. Agenda La Mostra s'obre aquesta vesprada a les sis, amb l'estrena del Passeig de Cervantes com a espai, que acollirà la proposta Tanque Gurugú, d'Asaco Producciones. A les set, pren el relleu la companyia de Lucas Escobedo, al Principal, amb Habitació 801, una arriscada proposta de circ dramàtic. Després de Moby Dick, la plaça de Dins recupera la Mostra al carrer amb Musicadores de objetos, de Toom Pak, a les deu. Al programa especial de la Mostra, ens apropem també a les funcions matutines de demà dijous.