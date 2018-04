The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El Gobierno de Alcoy apuesta por un bulevar de dos carriles El Ayuntamiento pacta con los vecinos del Ensanche una calle con amplias aceras, carril bici y aparcamientos jueves, 29 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/03/2018) El segundo tramo del bulevar, entre La Salle y Batoy, tendrá dos carriles, uno por sentido. Es el diseño por el que se decanta el Gobierno local, del PSOE, que ha presentado su propuesta a los vecinos del Ensanche. Este tramo tendrá un carril menos que la primera fase. “El bulevar no será una circunvalación, tal y como pretendía el anterior Gobierno del PP”, ha dicho a RADIO ALCOY el alcalde, Antonio Francés. El concejal de Territorio, Manuel Gomicia, ha apuntado que carece de sentido mantener un diseño, con dos carriles en dirección a Santa Rosa y uno hacia la Zona Norte, que estaba previsto antes de la apertura de la Autovía Central. Después de valorar todas las opciones, el Gobierno se ha decantado por un vial con solo dos carriles y por descartar el modelo aplicado en el primer tramo. “No queremos concentrar todo el tráfico en el bulevar. Podemos distribuir el tráfico por otras calles”, ha razonado el alcalde. El diseño del bulevar seguirá la línea de la nueva calle de Entenza, cuyas obras empiezan este martes. Tendrá aceras amplias, espacio para aparcamiento y un carril bici. La velocidad será limitada “porque pasa por delante de muchos centros educativos”, según ha detallado Francés. Con dos carriles, el nuevo tramo tendrá uno menos que el primero, entre la estación de tren y La Salle, que cuenta con tres. El Gobierno, según han manifestado tanto el alcalde como el concejal, ha priorizado los peatones en detrimento del tercer carril para vehículos. “Buscamos una calle amable, que ofrezca amplios espacios para pasear”, han precisado. El Ayuntamiento ha reservado en su presupuesto para este año una partida de 150.000 euros para redactar el proyecto definitivo. Según los cálculos del Gobierno, la redacción saldrá a concurso durante el próximo mes de mayo.