OBRAS El Gobierno anuncia la inminente adjudicación del Fernando Reig El delegado, Juan Carlos Moragues, destaca en su visita a Alcoy la intención del Ministerio de Fomento de no demorar más la apertura de la infraestructura viernes, 31 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/03/2017) La Delegación del Gobierno ha anunciado la inminente adjudicación de las obras en el puente Fernando Reig. El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha anunciado en su visita a Alcoy la intención del Gobierno de "no demorar más la apertura del puente de Fernando Reig". Al término de la reunión de la Junta de Seguridad de cara a las próximas fiestas. De momento, cuatro empresas optan al proyecto de rehabilitación de la infraestructura, que consistirá esencialmente en el recambio de los tirantes, según ha detallado Moragues. Ha añadido la previsión de que el proyecto de ejecución de obras "arranque en cuestión de días", y termine en el plazo de un año, una fecha que, no obstante, está sujeta a cambios derivados por la seguridad en los trabajos. Las obras se han presupuestado en 7,2 millones de euros. En total, el Ministerio de Fomento ha anunciado una inversión de 10 millones de euros para poner a punto la infraestructura, construida en 1987.