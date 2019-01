The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El Gobierno anuncia que ya tiene redactado el proyecto para reurbanizar Sant Francesc La actuación tiene un coste de 404.000 euros, el 50% sufragados con fondos europeos - La obra se marca un plazo máximo de ejecución de tres meses desde su adjudicación martes, 29 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/01/2019) El proyecto para reurbanizar Sant Francesc está ya redactado, según el Gobierno. La actuación tiene un coste de 404.000 euros e incluye la placeta de la Cruz Roja y la plaza Ramón y Cajal. La mitad correrá a cargo de los Fondos FEDER de la Unión Europea, dentro de la Estrategia Edusi de mejora de accesibilidad y reurbanización. La obra tiene un plazo de ejecución previsto de tres meses máximo, una vez se adjudique. El proyecto forma parte de la reactivación del centro histórico elaborado por PATECO dentro de las acciones desarrolladas en la mesa del centro de la que forman parte ACECA, la Federación de Comercio, la Asociación de Vecinos, Alcentro y grupos políticos de la corporación, como ha avanzado la concejal Vanessa Moltó.