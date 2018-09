The examples populate this alert with dummy content

REHABILITACIÓN El Gobierno aprueba la contratación de las obras del Grupo Sant Jordi El presupuesto base de licitación ronda los 400.000 euros-Los trabajos contemplan la adecuación funcional y rehabilitación de fachadas y se paralizaron en 2012 viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado, de las obras de adecuación funcional y rehabilitación de fachadas y cubiertas del Grup Sant Jordi, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 398.355,73 euros. En julio se aprobó el convenio de colaboración entre la Conselleria de Vivienda Obras Públicas y Vertebración del Territorio y el Ayuntamiento de Alcoy para la gestión y finalización de las obras de rehabilitación y de elementos comunes del Grupo de viviendas Sant Jordi. El convenio establece, como anunció el alcalde, Toni Francés, 400.000 euros que están en los presupuestos de la Generalitat para la rehabilitación de las 20 viviendas ubicadas en el bloque de la esquina recayente a las calles Espronceda y Na Saurina d'Entença. “Tras el acceso a la presidencia de Ximo Puig, ésta fue una de las primeras propuestas que le transmitimos a la Consellera de Vivienda y se ha trabajado mucho para conseguirlo, ya que se perdieron los fondos del Ministerio al no finalizar las obras en 2012. También intentamos que entrara en algún proceso como el ARRU pero consideramos que no era justo porque los vecinos deberían aportar una parte parte por la negligencia del Partido Popular, por eso hemos de destacar que la finalización de estas obras serán financiadas al 100% por la Conselleria de Vivienda. Igual que el 75% de las viviendas que si que se finalizaron no habrá coste alguno para sus propietarios”, indica, Francés. Estas actuaciones se iniciaron en 2006, a partir de un acuerdo bilateral entre Generalitat y ministerio al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. Las obras de rehabilitación del Grupo de Viviendas Sant Jordi comenzaron en 2011. Un año después la empresa que las estaba ejecutando las paralizó al no haber cobrado en todo el año, lo que supuso que el proyecto no se materializara en su totalidad, quedando pendiente la última fase correspondiente al remate de las fachadas de las 20 viviendas antes mencionadas. Las obras del proyecto de rehabilitación y de elementos comunes del Grupo de Sant Jordi de Alcoy han supuesto un coste de 2.883.866 euros, de los que la Generalitat ha aportado 2.487.866 euros (el 86,27%) y el Ministerio 396.000 euros; es decir el 13,73%.