The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL El gobierno aprueba el Plan Económico Financiero con el voto en contra del PP Supone el bloqueo de un millón de euros del gasto corriente por incumplir la regla de gasto en 400.000 euros en la liquidación del presupuesto 2018. lunes, 22 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Plan Económico Financiero que ha aprobado el gobierno local supone el bloqueo de un millón de euros del gasto corriente, al incumplir la regla de gasto en 400.000 euros en la liquidación del presupuesto 2018. Dicho plan ha salido adelante en el último pleno municipal con el voto en contra del PP. El portavoz de los conservadores, Quique Ruiz, critica los recortes aprobados con el Plan Económico Financiero y que afectan en los 123.150 euros que dejará de percibir el Principal para mantenimiento y que frena la licitación de la nueva gestión. Destaca Ruiz la reducción en 50.000 euros para el mantenimiento de parques y jardines o los 635.250 euros de menos en la partida de Persona. Ruiz critica que las medidas no se hayan consensuado con el resto de grupos "con un claro objetivo de ocultar su mala gestión". La edil de Hacienda, Vanessa Moltó, desmiente que haya habido falta de previsión por parte del gobierno y atribuye "al pago de las sentencias del Bulevar o de Serelles" el incremento del gasto y que en el próximo presupuesto se verá penalizado con este plan de ajuste. "Es surrealista que el PP vote en contra del ajuste cuando esta ley la aprobaro ellos". Moltó lamenta el voto en contra del PP contra el ajuste al cual obliga una ley aprobada por el Gobierno Rajoy. Agradece la abstención del resto de grupos "por responsabilidad".