miércoles, 03 de julio de 2019

LA TERTULIA El gobierno busca el consenso para abrir el CEEM El desbloqueo de la situación del Centro de Enfermos Mentales precisa del frente común de los grupos políticos, según han reconocido los concejales en la Tertulia de Radio Alcoy

El desbloqueo de la situación del Centro de Enfermos Mentales, el CEEM, del Barranquet de Soler precisa del consenso y frente común de los grupos políticos. En ello han coincidido los concejales que este miércoles han debatido en la Tertulia de Radio Alcoy. El concejal y portavoz del grupo socialista, Jordi Martínez, centra el retraso en la falta de acuerdo para costear algunas de las exigencias que plantea la consellería para asumir la propiedad del CEEM. "Decidir si unas cortinas o una grifería la ha de poner el Ayuntamiento o la Consellería porque se considera parte del mobiliario. Yo esoy aquí para defender los intereses del Ayuntamiento de Alcoy" El portavoz de Podem, Cristian Santiago, reclama no sólo un esfuerzo al gobierno local sino también y al autonómico para juntos realizar un "frente común". El concejal de Ciudadanos, Marcos Martínez, lamenta que el cruce de acusaciones entre PSOE y Compromís vaya en detrimento de los usuarios de la comarca. "Aquí quienes pierden son los ciudadanos". Tanto Compromís, con Elisa Guillém, como Partido Popular, con Amalia Payá, ponen el acento en la dilatación en el tiempo por parte del gobierno local por encontrar una solución a la apertura de CEEM, cuyas obras finalizaron hace 8 años.