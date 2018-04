The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El Gobierno central autoriza un Alardo con 4.868 kilos de pólvora Alcoy estrena el nuevo Reglamento de Explosivos, obligatorio desde 2019 y que concede dos kilos a los festeros jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Gobierno de España ha autorizado el uso de 4.868 kilos de pólvora para el próximo Alardo de la Fiesta de Moros y Cristianos. Después de meses de trabajo por parte de la Asociación de San Jorge y del Ayuntamiento de Alcoy, la Subdelegación del Gobierno ha emitido la autorización definitiva al acto, que se adapta al nuevo Reglamento de Explosivos. La Fiesta de Alcoy aplica por primera vez la nueva norma y lo hace un año antes de que sea obligatoria. El cumplimiento de este reglamento permite a los festeros disponer de dos kilos de pólvora, el doble de la cantidad máxima que podían utilizar hasta ahora. El Gobierno autoriza a disparar 4.868 kilos de pólvora por parte de los 2.466 festeros que cumplen los requisitos: mayores de 18 años con licencia de armas y que han acreditado dos años de experiencia en el Alardo o han superado el curso de formación impartido por Aitex entre enero y febrero de este año. La Subdelegación del Gobierno ha autorizado también el punto de reparto de la pólvora: el albergue del Baradello Moya, cerca del Preventorio. El reparto se desarrollará el día 20 de abril entre las 10.30 y las 19.00 horas y el día 21 entre las 10.30 y las 12.30 horas. La distribución presenta novedades: los festeros recogerán las cantimploras ya cargadas con uno o dos kilos, según la cantidad solicitada. “Ha sido un trabajo duro pero hemos conseguido un Alardo con alta participación y ajustado a la nueva normativa”, ha señalado el ponente de Fiestas de la Asociación de San Jorge, Francisco Cantó. La cantidad de pólvora autorizada este año servirá de referencia para años posteriores. “Analizaremos si es suficiente o necesitamos mayor cantidad”, precisa Cantó. Las gestiones desarrolladas por la Asociación y por el Ayuntamiento han conseguido mantener un Alardo con alta participación. El presidente de la Asociación, Juan José Olcina, ha instado a las filaes y a los festeros a que se impliquen para “conservar un acto que es un patrimonio único y que representa uno de los principales espectáculos pirotécnicos de España”. El cumplimiento de la nueva normativa se suma a otras iniciativas que, desde 2015, la Asociación de San Jorge ha adoptado para salvaguardar el acto del disparo, como el pago de parte del coste de la pólvora y la subvención para obtener la licencia de armas. Todas estas decisiones han conseguido que el Alardo del próximo 24 de abril mantenga todo su esplendor.