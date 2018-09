The examples populate this alert with dummy content

MURO El gobierno de Compromís rechaza la petición de la Policía de eliminar el turno de noche por falta de personal Los sindicatos de la Policía en Muro solicitan trabajar exclusivamente de mañana y tarde tras producirse tres bajas en la plantilla para asegurar un servicio mínimo en estos dos turnos - El Ayuntamiento rechaza la petición del cuerpo de Policía y lamenta que la escasez de efectivos lleve a esta situación martes, 11 de septiembre de 2018 La plataforma sindical de policías de Muro, el Sindicato de Policías y Bomberos, la Central Sindical Independiente y el sindicato de Policía Local, ha solicitado al Ayuntamiento el cierre de las dependencias policiales en el servicio nocturno. Los agentes consideran que, con la eliminación de este turno, el que menos servicio demanda de los tres, lograrían una descarga en cuanto al volumen de la jornada, y mejorarían la atención de mañana y de tarde. La Policía recuerda que la plantilla se enfrenta a unas "penosas" condiciones laborales, insiste, que va desde la falta de medios económicos aportados por el Ayuntamiento hasta la escasez de efectivos, ya que se ha dado el caso de un solo policía para el servicio, tanto de mañana como de tarde. El colectivo policial insiste en que lleva años solicitando una equiparación en sus puestos de trabajo con respecto a sus homólogos en la provincia para cubrir la falta de personal. Un tiempo en el que, dicen los sindicatos, no han conseguido respuesta alguna, ni durante el mandato de Esquerra Unida durante la primera parte de la legislatura, ni tampoco ahora con el gobierno en minoría de Compromís. Compromís dice que no puede prescindir del turno de noche El equipo de Gobierno local, de Compromís, reconoce que hay una falta de efectivos que actualmente imposibilita dar una cobertura completa del servicio de policía en Muro. La alcaldesa, Jacqueline Cerdà, asegura que la situación viene dada por la existencia de tres bajas laborales. No obstante, Cerdà explica que entra dentro de la normalidad y que, en ningún caso, su Gobierno puede permitir que no haya vigilancia nocturna en el municipio. "Creemos que durante la noche pasan muchas cosas y que la Policía local, desde que se activa el 112, es la primera en acudir (...) Siempre les hemos dicho que no, que suspender el turno de noche, no (...) Es cierto que igual hay momentos en los que solo hay un agente de servicio, sí, claro que es poco, eso lo tenemos todos claro: pero es el personal que tenemos". Compromís rechaza por tanto la petición de los agentes de prescindir del turno de noche para mejorar la efectividad de los otros dos servicios, el de mañana, y el de tarde.