The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El Gobierno condecora a Camilo Sesto con la medalla de oro en las Bellas Artes Este reconocimiento a título póstumo ha sido anunciado por la portavoz de ejecutivo central, Isabel Celaá, tras la última reunión del Consejo de Ministros viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El cantante alcoyano Camilo Sesto ha sido protagonista por partida doble en las últimas horas. Tras conocer que el día 23 de septiembre será cuando reciba el homenaje en su ciudad natal, y más en concreto en el Salón de Plenos, se ha sabido que el Consejo de Ministros ha decidido entregar la medalla de oro al mérito de las bellas artes a título póstumo al intérprete y compositor de nuestra ciudad recién fallecido. Así lo ha anunciado la ministra portavoz Isabel Celaá. La Gran Cruz del Orden al Mérito Deportivo también a título póstumo ha sido para la esquiadora recién desaparecida Blanca Fernández Ochoa.