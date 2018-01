The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL El Gobierno contestano presenta un presupuesto de 10,3 millones Las cuentas para 2018 crecen un 2,2% con inversiones para mejorar el patrimonio, servicios a las personas y la promoción económica viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Gobierno municipal de Cocentaina ha presentado a los grupos municipales el borrador del presupuesto para 2018. Asciende a 10.300.000 euros. La cifra representa un incremento del 2,2% respecto a la del año anterior. El concejal de Hacienda, Marcos Castelló, entregó el documento a la oposición (PP, Col.lectiu-Compromís, Guanyar y Ciudadanos) en la última comisión de Hacienda. De entre todas las actuaciones previstas en el Presupuesto Municipal de Cocentaina para 2018, destaca en el capítulo de inversiones la partida de 300.000 euros destinados a la recuperación de patrimonio histórico, como son los refugios antiaéreos de guerra y la torre del Castillo. Prevé además la inversión de otros 50.000 euros en la redacción del Plan Director del Palau Comtal. Este documento definirá los usos y las acciones a realizar en este emblemático edificio municipal, su rehabilitación. El Gobierno destinará 125.000 euros a la mejora del edificio de Sant Cristòfol o la realización proyectos como el de Áreas de Rehabilitación y Renovación Urbanas, (ARRUS) para el casco histórico o el proyecto del parque para la zona verde del barrio Sant Jaume.

Marcos Castelló, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cocentaina, destaca que la propuesta atiende necesidades del municipio, como es el mantenimiento del patrimonio histórico. “Estas acciones también se pueden convertir en activos para un futuro próximo en materia de turismo y diversificación de la economía local”. Incluyen la contratación del personal necesario para poder ampliar los horarios de apertura al público de edificios monumentales, como los castillos de Cocentaina y Penella.

Castelló destaca la globalidad de la propuesta. “El presupuesto sigue enmarcado en la línea de acción y del proyecto de este Gobierno socialista, insistiendo en áreas capitales por nosotros cómo son los servicios a las personas, la promoción económica o el aumento de las subvenciones a las entidades locales con un 5%”.