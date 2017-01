The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE El Gobierno defiende sus ayudas al proyecto Canyet El Ayuntamiento destina desde hace dos años un funcionario para transportar comida a los buitres jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2017) más información El proyecto Canyet peligra por falta de fondos y voluntarios Fapas Alcoy, la entidad que gestiona el proyecto Canyet de reintroducción del buitre en la comarca, tiene ayuda del Ayuntamiento de Alcoy desde hace dos años para suministrar alimento a las aves. El Consistorio reivindica su colaboración con Fapas, que ha pedido más ayuda para salvar un proyecto que peligra por falta de fondos y de voluntarios. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, explica que un funcionario se encarga una vez por semana de transportar el alimento a la zona de Sant Cristòfol, donde Fapas desarrolla el proyecto de reintroducción del buitre en la comarca. El Ayuntamiento se comprometió en octubre a contratar a una empresa que asuma el servicio que ahora presta a través de un funcionario. En esa reunión, la Generalitat aceptó encargarse del mantenimiento de las instalaciones de la buitrera. Además, el Consistorio aporta una subvención anual de 2.500 euros y en 2016 financió la adquisición de un vehículo para la entidad.