URBANISMO El Gobierno defiende la viabilidad técnica del polígono de Pagos El PSOE no renuncia al proyecto pese a los informes contrarios – El PP y Ciudadanos reclaman el apoyo municipal para Alcoinnova viernes, 10 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/02/2017) El Gobierno de Alcoy, del PSOE, no piensa renunciar a la zona de Pagos como ubicación de un parque empresarial, puesta en duda por la Conselleria de Obras a través de un informe que la califica de inviable por la afección paisajística. “Es una zona muy importante para el futuro de la ciudad”, según ha explicado el alcalde, Antonio Francés, que va a reforzar los esfuerzos municipales para justificar la viabilidad técnica del proyecto. El regidor apunta que “ya sabíamos” que convertir los actuales bancales en un parque empresarial “iba a suponer un impacto, por eso tenemos claro que exige una iniciativa muy singular”. Francés sostiene que el proyecto de Pagos busca suelo industrial de calidad “respetuoso con el medio ambiente”. El alcalde tiene claro que “vamos a esforzarnos para justificar la viabilidad del proyecto”. Una lectura bien diferente hace tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Ambas formaciones coinciden en señalar que el informe de la Conselleria de Obras Públicas confirma sus dudas sobre la zona de Pagos. El portavoz de Ciudadanos, Jorge Sedano, sostiene que el informe obliga a “reflexionar” al Gobierno sobre el apoyo a Alcoinnova, el proyecto de parque empresarial que La Española promueve en La Canal. “Es un proyecto muy importante que debe salir adelante cuanto antes”, afirma. En la misma línea, el portavoz del PP, Rafael Miró, considera que los informes de la conselleria “son una oportunidad para que el PSOE rectifique y apoye Alcoinnova”. Miró añade que los informes “ratifican lo que venimos diciendo sobre Pagos, que es una zona con problemas”.