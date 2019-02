The examples populate this alert with dummy content

DENUNCIA El Gobierno denuncia campaña de acoso por parte de un sector policíal El origen de las denuncias es el supuesto pago irregular de unas horas extraordinarias por valor de 4.700 euros-El Gobierno estudia vías judiciales para defender su honorabilidad jueves, 14 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Gobierno municipal denuncia una campaña de acoso por reiteradas denuncias de supuestas irregularidades en el pago de unas horas extraordinarias por valor de 4.700 euros. El origen de las denuncias se remonta a 2014 cuando el sindicato Policial Sipol llevó el caso a los juzgados para tratar de incriminar, mediante una querella penal, al entonces jefe de la policía y el concejal delegado. Las sucesivas ampliaciones han derivado en acusación de la concejal de Personal y el alcalde. Antonio Francés, ha justificado la legalidad de las actuaciones. "El Ayuntamiento paga a unos 200 funcionarios municipales más de 300.000 euros al año en concepto de horas extraordinarias. En todos los casos se sigue el mismo procedimiento. No hay nada irregular y si una clara voluntad clara y planificada de hacer daño a este Gobierno". El portavoz del Gobierno, Jordi Martínez, atribuye estas denuncias a la "campaña de acoso" por parte de un sector de la Policía Local. El Gobierno estudia vías judiciales para defender su honorabilidad y avanza que prestará la colaboración requerida por el juez y el fiscal del caso. Recuerdan que en estos 4 años de las denuncias y ampliaciones encadenadas no han derivado en ninguna sentencia condenatoria.