MEDIO AMBIENTE El gobierno elabora un mapa de vigilancia de vertederos incontrolados En respuesta al ruego de Compromís, el PSOE se compromete a incrementar los controles a los basureros ilegales surgidos en la Font del Quinzet, Serelles o el entorno del polígono Sant Benet lunes, 08 de julio de 2019 El gobierno municipal incrementará los controles a los vertederos ilegales surgidos en distintos puntos de la ciudad como el de la Font del Quinzet, en Serelles o en el entorno del polígono Sant Benet. El concejal de Transición Ecológica y Protección Civil, Jordi Silvestre, explicó en la sesión plenaria del pasado viernes 5 de julio que estos puntos ya han sido integrados en el mapa de vertederos incontrolados sobre los que el departamento que encabeza trabaja periódicamente. En el caso del vertedero de la Font del Quinzet, sobre el que ya se ha actuado, Silvestre ha explicado que el retraso en su limpieza se debe a que "estaba abierta la investigación sobre el origen de los vertidos". Esta ha sido la respuesta al ruego planteado por el portavoz de Compromís, Marius Ivorra, que reclama la misma eficiencia para el resto de vertederos incontrolados. "El de Serelles ya lo denunciamos la legislatura pasasa y sigue sin limpiarse" El control de estos vertederos viene recogido en el nuevo plan de recogida de residuos aprobado en mayo del año pasado y establece sanciones a sus autores.