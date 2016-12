The examples populate this alert with dummy content

IBI El gobierno de Els Enfarinats vuelve a sus orígenes El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, entrega el poder a la oposición vestido con un traje de 1798, cuando comenzó a celebrarse la famosa fiesta de invierno./ La batalla se ha saldado con 9.000 kilos de harina miércoles, 28 de diciembre de 2016 Els Enfarinats han vuelto a tomar, un año más y por el Día de los Inocentes, la localidad juguetera de Ibi. Entre infractores y detractores, el acto ha arrancado esta mañana con la carrera del alcalde. Como marca la tradición, el ganador recibe la vara de mando por parte del máximo representante de Ibi, que se resigna a dejar el poder por un día. Aunque en esta ocasión Rafael Serralta ha corrido vestido de época, en homenaje al primer alcalde que tuvo que enfrentarse al estrafalario gobierno de Els Enfarinats, en 1798. La batalla histórica, nunca mejor dicho, con más de 200 años de vida, ha tirado 7.000 cohetes, 7.000 huevos y 9.000 kilos de harina a todos aquellos que se han atrevido a incumplir las normas.