The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS El Gobierno elude compromisos de inversión en el tren A preguntas de Compromís en el congreso, Fomento se limita a reivindicar las obras de mejora en diez estaciones o apeaderos jueves, 16 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/03/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (15/03/2017) El Gobierno de España elude compromisos de inversión en la línea férrea Alcoy-Xàtiva. En una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís Ignasi Candela, el Ejecutivo de Rajoy rehúsa aportar datos o fechas de inversión para mejorar la línea férrea. Se limita a contestar por escrito al parlamentario reivindicando, sin cantidad económica alguna, las mejoras desarrolladas en las estaciones de Agres, Alcoy, Cocentaina, Agullent, Albaida, Benigànim, El Genovés, La Pobla del Duc, Montaverner y Ontinyent. Sí señala el Gobierno en su respuesta el tipo de intervenciones realizadas: mejora de los andenes y la iluminación, en la accesibilidad y en el sistema de información del viajero. El Gobierno explica en su respuesta que, según el protocolo firmado en 2009, Fomento debe renovar la vía entre Alcoy y Montaverner y entre Xàtiva y Bellús. Nada dice el Gobierno en esta respuesta oficial sobre la inversión de 3,5 millones de euros avanzada el pasado mes por el ministerio a los alcaldes de la comarca. Esa inversión estaba pensada para eliminar los puntos de riesgo del recorrido.