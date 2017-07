The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO CANYET El Gobierno encargará el suministro de alimento a una empresa para garantizar la conservación de los buitres El Consistorio se compromete a solucionar el transporte de víveres muertos si Fapas Alcoy mantiene sus labores de formación y voluntariado./ Fapas comulga con la idea pero asegura que no tiene ninguna noticia oficial al respecto jueves, 20 de julio de 2017 El Ayuntamiento encargará a una empresa especializada el suministro de alimento a los buitres para garantizar la continuidad del proyecto Canyet. La conservación del buitre en la comarca pasa por la colaboración entre Fapas, entidad responsable del proyecto, y el Ayuntamiento. Así lo considera el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, que se compromete a dar una solución al transporte de carroña que sirve de alimento a estos animales a través de una empresa que se encargue exclusivamente de estos trabajos. "Por una parte, liberar al personal municipal de esos trabajos que están haciendo actualmente y que restan de otros servicios y, por otra, profesionalizar unas labores tan especiales como son el traslado de restos de animales". No obstante, el concejal explica que Fapas deberá responsabilizarse de la parte formativa como había venido haciendo hasta ahora: "En cuanto al tema de formación y educación, así como a la coordinación con las empresas de turismo, lo suyo sería que se encargara Fapas". Àlvar Seguí, responsable de Fapas, asegura no haber recibido todavía ningún comunicado oficial del Ayuntamiento que ofrezca una solución al transporte de alimento de los buitres, con la que está de acuerdo. "Estamos a la espera de recibir un comunicado oficial al respecto aunque estaríamos encantados, ya que nosotros ya propusimos que una empresa se encargara del alimento, únicamente, que es una tarea mecánica". Seguí explica que el compromiso de los voluntarios de Fapas se centrará, exclusivamente, en las tareas científicas del proyecto Canyet, como los estudios de marcado y anillado de las aves: "Nosotros encantados de asesorarlos porque somos los únicos que sabemos manejar, después de veinte años, una colonia de casi cien buitres".