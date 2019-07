The examples populate this alert with dummy content

PLENO MUNICIPAL El gobierno integrará un parquing en el edificio que proyecta en La Riba Acuerdo de los grupos para estudiar la viabilidad técnica y económica de la creación de plazas de aparcamiento solicitadas por el PP en la primera moción debatida de la legislatura viernes, 05 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El gobierno municipal anuncia la creación de plazas de aparcamiento en el edificio que proyecta construir en el solar de La Riba, a espaldas de Sant Nicolau. La concejal de Vivienda, Maria Baca, ha explicado en el primer pleno ordinario de la legislatura, celebrado este viernes, que el Ayuntamiento cuenta con el visto bueno de la anterior responsable, Laura Soto, de la dirección general de Vivienda, desde el pasado mes de abril, para la cesión de estos terrenos al consistorio en que se construirá la nueva Escoleta Infantil del Partidor. Esta obra fue uno de los anuncios del PSOE en campaña electoral. "Estamos a la espera de conocer a los nuevos responsables de la dirección general para retomar el proyecto", ha explicado Baca en el pleno. El gobierno se ha comprometido en la sesión a estudiar la viabilidad técnica y económica de la construcción de un aparcamiento en La Riba, solicitada por el PP a través de la primera moción que se ha debatido en la legislatura y estudiar la creación de las partidas necesarias, en el próximo presupuesto, para la redacción del proyecto de urbanización en esta zona.