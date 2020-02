The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El gobierno local presenta un presupuesto de 59,8 millones para 2020 El borrador de las cuentas disminuye un 7% y la partida de inversiones se sitúa en 5,6 millones-La previsión de ingresos y gastos incluye una partida para el futuro museo dedicado a Camilo Sesto martes, 04 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (04/02/2020)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (04/02/2020) El gobierno local de Alcoy presenta los presupuestos de 2020 que ascienden a 59,8 millones de euros, son 4,4 millones menos respecto al ejercicio anterior por el plan de ajuste y por no inlcuir las subvenciones de los planes Edificant, según expresó el alcalde, Antonio Francés, en la presentación del borrador. Una previsión de ingresos y gastos para este año en la que, según explicó la edil de Hacienda Vanesa Moltó, tiene tres líneas fundamentales. La primera es “las políticas económicas y medioambientales, donde estará la creación de una oficina de captación de fondos europeos”, en el segundo pilar figuran las “políticas sociales” que para este año “nos situamos en 5,5 millones” y la otra parte fundamental es “el mantenimiento de servicios de la ciudad como a eje donde se prevén inversiones importantes para diferentes barrios y las partidas destinadas a bienestar comunitario que son sobre 7 millones de euros”. El capítulo de inversiones es de 5,6 millones de euros, es un 53% menos respecto al año anterior –ya que la mayoría de las inversiones venían por subvenciones- pero, según señaló Moltó, esta bajada “se compensará con el remanente de 4 millones de las obras del Pla Edificant o EDUSI”. La titular del área de Hacienda quiso destacar, asimismo, la previsión de “5,9 millones de euros en políticas educativas, en vivienda y urbanismo con un presupuesto de 4 millones o 5 millones para cultura”. En su intervención, Moltó lamentó que “un año más, la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, nos niegue a los ayuntamientos de la provincia la financiación, que otras diputaciones de la Comunidad gobernadas por los socialistas ya están ingresando a los consistorios, para que podamos destinar estos recursos a cubrir las necesidades”. El alcalde, Antonio Francés, también explicó que han reservado una partida de 1,1 millones de euros para Rodes, 100.000 euros para mejoras en la zona de la Sang o 250.000 euros para la reurbanización de la Plaza de Benissaidó. El primer edil anunció la reserva de dinero público para “una línea de ayudas para la instalación de comercios en el barrio de Batoy de 21.000 euros” y el presupuesto también fija “una partida de 2 millones de euros para la construcción de viviendas en el centro de Alcoy, gracias al programa ARRU que firmamos con el Ministerio de Fomento y la Conselleria de Vivienda a principios del año pasado y que comenzaremos a ejecutar este año”. Otra nueva partida en el presupuesto de 2020 es para el futuro museo dedicado a Camilo Sesto. Según dijo el primer edil, “hay una partida de 50.000 euros para la redacción del proyecto, para definir, concretar y diseñar el museo dedicado nuestro hijo predilecto Camilo Sesto. El objetivo, como ya dijimos, es en 2020 poder diseñar el museo y hacerlo realidad en 2021”. A este respecto informó que “actualmente estamos haciendo el inventario de la gran cantidad de piezas que formarán parte de museo y que ha sido ya entregado por parte de la familia al Ayuntamiento de Alcoy”. El primer edil indicó que ahora se abre el periodo de negociación del presupuesto con los grupos de la oposición y la previsión es convocar para el 21 de febrero el pleno para debatir y, si procede, aprobar estas cuentas municipales.