El Gobierno local subraya que se ejecutó un 76% del presupuesto de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (03/07/2019) El gobierno del PSOE de Alcoy subraya que la ejecución general del presupuesto de 2018, contando con las inversiones, es del 76% y de un 90% "si no se cuentan las inversiones", según explica la edil de Hacienda Vanesa Moltó. El ejecutivo local, de esta manera, rebate la denuncia del PP que se centraba en que el Ayuntamiento sólo se había gastado el 25,5% de las inversiones previstas para el pasado ejercicio atendiendo a los datos de liquidación. Quique Ruiz, el portavoz de los populares, indicó que "ejecutar solo una cuarta parte de las inversiones previstas dejando por hacer proyectos por valor de 17 millones de euros es un claro síntoma de nula gestión. Estamos cansados de escuchar anuncios de proyectos que, todavía, siguen pendientes. Con las necesidades que tiene la ciudad, es realmente un crimen cerrar el presupuesto con superávit porque la gran mayoría de proyectos han terminado por no hacerse. Exigimos un gobierno que gobierne y que tenga rigor para elaborar y ejecutar el presupueto". Moltó, por su parte, insistió en que el Consistorio ha gastado el 76% de las partidas previstas para 2018, contando con el capítulo de las inversiones, y añade que "por culpla de la ley de racionalización" impide a los ayuntamientos "utilizar todos sus recursos y ejecutar muchos proyectos, una demanda que no dejan de hacer los alcaldes de España". En este sentido, la edil de encargada de las finanzas municipales señaló que "resulta curioso que el PP pida una mayor ejecución en las inversiones en nuestra ciudad cuando resulta que el señor Rajoy, a través de la regla del gasto que todavía nos afecta a los ayuntamientos, nos está diciendo que hemos ejecutado demasiado presupuesto. De hecho, nos está penalizando porque dice que nos hemos pasado en 400.000 euros y eso obligará a nuestro Ayuntamiento a realizar un plan económico financiero por valor de 400.000 euros".