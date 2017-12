The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA El Gobierno de Muro rechaza las críticas a la gestión de la Policía Local La alcaldesa defiende sus gestiones para atender las demandas sindicales de ampliación de plantilla jueves, 30 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/11/2017) La alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerdà, de Compromís, ha rechazado las duras críticas de tres sindicatos a la gestión de la Policía Local por parte del Gobierno local. La regidora defiende las gestiones para atender las demandas de los agentes en materia de salarios y de refuerzo de plantilla. “Las restricciones y ajustes que impone el Ministerio de Hacienda impiden contratar a nuevos funcionarios. Es un problema que afecta a la Policía pero también a otros departamentos municipales”, lamenta la alcaldesa. Según afirma, ante esta situación el Gobierno estudia “conveniar con otros ayuntamientos el uso de sus bolsas de trabajo de agentes para cubrir bajas por jubilación”. “No dejamos de escuchar las propuestas de los sindicatos y de trabajar para atenderlas”, insiste Cerdá. La alcaldesa prefiere no entrar en las denuncias sindicales sobre las presuntas represalias a dos agentes con los que se enfrentó el pasado 1 de octubre por imponer multas a vecinos que tenían estacionados sus vehículos en zonas prohibidas. Lo que sí rechaza la alcaldesa es la denuncia sobre las horas extraordinarias, que realizan agentes interinos. “Las realizan siempre de forma voluntaria. Son ellos los que deciden si las desarrollan en periodos de descanso”, manifiesta. La regidora agradece los servicios del personal interino, que permite “cubrir todos los servicios y garantiza la seguridad de los ciudadanos”. Los agentes en plantilla se niegan a realizar horas extraordinarias como medida de protesta. Sin embargo, señala Cerdá, sí cubren este servicio para otros municipios. “Estamos trabajando para que las negociaciones con la Policía Local lleguen a buen puerto”, añade la alcaldesa.