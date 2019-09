The examples populate this alert with dummy content

DEBATE El gobierno plantea una comisión para la nueva contrata de autobuses En la tertulia de políticos de Radio Alcoy, el portavoz del PSOE, Jordi Martínez, ha explicado que quiere que todos los partidos aporten sus ideas para mejorar el servicio de cara a la nueva contrata, pues la actual caduca en 2020 después de 20 años miércoles, 04 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/09/2019) El gobierno local plantea la puesta en marcha de comisión para que los distintos partidos puedan hacer sus aportaciones en la elaboración de las condiciones del nuevo contrato del servicio de bus. El concejal de Movilidad Sostenible Jordi Martínez, lo ha explicado en La Tertulia de Radio Alcoy, al tiempo que ha recordado que la empresa que gestionará los autobuses será la que decida un concurso de méritos como cualquier otra contrata. Podem y Guanyar insisten en la remunicipalización del servicio, algo que no han visto tan claro Ciudadanos, PP y el propio PSOE. Algunas de las mejoras apuntadas pasan por el incremento de las líneas a polígonos industriales y barrios, autobuses de menor tamaño, eléctricos y estar pendientes de las condiciones laborales de sus trabajadores. Han participado en la tertulia David Abad de Vox, Aarón Ferrándiz de Podem, Pablo González de Guanyar, Rosa García de Ciudadanos, Màrius Ivorra de Compromís, Lirios García del PP y Jordi Martínez del PSOE.