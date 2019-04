The examples populate this alert with dummy content

PLANIFICACIÓN El Gobierno presenta su nueva propuesta de Plan General Estructural Lleva esta tarde a Pleno el PGE en su versión preliminar la cual recoge 56 alegaciones y 16 informes lunes, 25 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/03/2019) El Gobierno municipal presenta en el pleno de este lunes la propuesta de resolución de alegaciones al Plan General Estructural. El periodo de exposición pública de la versión preliminar ha concluido con un total de 56 alegaciones y 16 informes, presentadas por particulares y los segundos por entidades públicas. El Gobierno municipal hace necesarias varias modificaciones en el contenido y la forma, con lo que se volverá a someter de nuevo a consulta y participación pública. Entre los cambios más significativos, 3 son en zonas urbanas, 7 en otras de nuevo desarrollo, destacando en las zonas rurales, como en el Valle del río Polop, en el paisaje protegido del Serpis, en el perímetro de protección de puntos de abastecimiento de agua para el pozo del Molinar y en las vías pecuarias. En la red primaria de comunicaciones hay 4 cambios: el techo máximo de población, que pasa de 79.883 habitantes en la versión preliminar a 69.843 en esta propuesta, lo que supone una reducción de zonas de nuevo desarrollo en Llometes, Nou Batoi y Serpis. Los cambios conllevarán la elaboración de un nuevo plan de ordenación.