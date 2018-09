The examples populate this alert with dummy content

IMPUESTOS El Gobierno propone dejar el IBI en el nivel más bajo de los últimos 25 años La propuesta fiscal para 2019 congela los impuestos de obras y vehículos, reduce el pago de las 'escoletes' y crea una tasa por el uso abusivo del ecoparque miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2018) El Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha propuesto reducir en 2019 el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para dejarlo en el nivel más bajo de los últimos 25 años, con un tipo impositivo del 1%. Esta rebaja es la principal medida de una propuesta fiscal que congela impuestos importantes, como los de obras o vehículos e incluye el pago por el exceso de uso del ecoparque. La Concejalía de Hacienda ya ha puesto sobre la mesa su propuesta de ordenanzas fiscales. La concejal Vanessa Moltó ha destacado la nueva rebaja del IBI, “que afecta al bolsillo de todos los alcoyanos”. La reducción de este impuesto viene a cumplir uno de los compromisos electorales del PSOE. Al inicio de la legislatura el tipo del IBI estaba en el 1,05%. Otro ahorro importante afecta a las escuelas infantiles municipales. Como aprobó el pleno el pasado mayo, el servicio será gratuito para los niños de 2 años. El Gobierno plantea no subir los impuestos de vehículos, obras o el transporte universitario. Con carácter general, las tasas subirán un 2,2%, de acuerdo al incremento previsto del IPC. Como novedad destaca la creación de una tasa por el vertido de basura en el ecoparque. El Gobierno ha aceptado la propuesta del Partido Popular, por lo que, a partir de los 500 kilos depósitos, el servicio costarña 0,075 euros el kilo. La concejal de Hacienda ha apuntado que Alcoy es “una las ciudades que menos impuestos paga en relación a municipios similares. La presión fiscal en Alcoy también está en 500,46 euros por habitante de media, frente a los 685,35 de poblaciones similares, los 669,29 de la provincia, o los 695,40 de la media nacional. “Podemos estar muy orgullosos de la tarea que hemos realizado en materia de hacienda”, ha dicho la concejal, porque “hemos racionalizado el gasto para sanear las cuentas municipales que nos encontramos, el año pasado cerramos con un superávit ajustado y hemos ayudado a los colectivos menos favorecidos reduciendo impuestos y triplicando el presupuesto de servicios sociales”.