SOSTENIBILIDAD El Gobierno reivindica su compromiso con la accesibilidad frente a las críticas de Avanzar El plan prevé una inversión de un millón de euros anual durante 5 años - El presupuesto global asciende a 12 millones de euros a invertir en 20 años lunes, 15 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/05/2017) La concejal de Participación, María Baca, manifiesta su sorpresa por las críticas del colectivo de personas con diversidad funcional, Avanzar, al Plan de Accesibilidad de Alcoy. Asegura que es la única ciudad de la Comunidad Valenciana que cuenta con un Plan de Accesibilidad y que pretende ser realista y aplicable. "Sorprende que cuando ya lleva meses presentado el plan se dan cuenta que no es lo que querían y que, además, sin comunicarlo al resto de agentes implicados, salgan a los medios de comunicación descalificando el trabajo hecho por parte de todos dejando en entre dicho el proceso de participación e incluso, su propio criterio". La edil recalca que los redactores han analizado los principales itinerarios de la ciudad y no comprende la reacción de Avanzar. "No nos ha comentado nunca su disconformidad con el plan, por el contrario, tanto los técnicos del Ayuntamiento, la empresa redactora como las demás entidad que han participado, saben que a lo largo del proceso como en la presentación del Plan, esta entidad ha mostrado su satisfacción de manera clara y explícita. El colectivo Avanzar ha considerado insuficiente ese plan, que solo analiza el 31% de las calles de la ciudad. Lamenta Baca que Avanzar descalifique el resultado del trabajo, una actitud que vincula a intereses partidistas. "Se ha intentado hacer un plan realista y aplicable, para que los ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida día a día, por eso se analizaron los itinerarios principales para poder ejecutar de una forma razonable las actuaciones necesarias". El plan prevé una inversión de un millón de euros anual durante 5 años para hacer una ciudad más accesible. El presupuesto global del Plan de Accesibilidad asciende a 12 millones de euros a invertir en 20 años.