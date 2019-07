The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO HISTÓRICO El gobierno replantea el proyecto de los chalés de la Font Roja para darles les uso como albergue La licitación de las obras de rehabilitación de los chalés situados en la Font Roja ha quedado desierta al renunciar todas las empresas que se habían presentado miércoles, 31 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/07/2019) La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, explica la situación en que ha quedado el expediente de licitación de las obras de los chalés de la Font Roja. El procedimiento administrativo se ha declarado desierto, puesto que ha renunciado, a realizar la obra, la empresa adjudicataria, y también todas las empresas que se habían clasificado. Hay que recordar que el proyecto se empieza a gestar en el 2012 y ha tenido un largo camino lleno de dificultades, tanto para consensuar el mismo, como por los informes que se necesitaban, puesto que tenía afecciones medioambientales de otras instancias.

La concejal de urbanismo, Lorena Zamorano, destaca que "puesto que se tiene que revisar el proyecto y dando que los condicionantes económicos, gracias a la gestión realizada, no son los que había en el año 2012 cuando se redactó este proyecto, estamos en condiciones de poder plantearnos un proyecto más ambicioso, una propuesta que es tanto propia como de otros grupos políticos, como es la creación de un albergue municipal en la Font Roja".

La edil añade: "Es necesario un proyecto para la Font Roja que nos permita mantener el bien patrimonial pero, al mismo tiempo, tenga un uso respetuoso, sostenible y adecuado. Por lo tanto, el uso como albergue sería lo más adecuado considerando que tenemos uno de los parques naturales más visitados de la Comunidad Valenciana"

"Sabemos que iniciamos un expediente difícil, que hay que consensuar y que, al cambiar el uso, tenemos que conseguir los permisos medioambientales pertinentes pero creemos que Alcoy y la Font Roja se merecen, siempre primando la conservación, un albergue complementario a la oferta de alojamiento ya existente en la zona, muy pensado y adecuado al parque natural, que también daría un impulso al turismo sostenible por el cual apostamos" concluye Zamorano.