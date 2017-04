The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El Gobierno solo prevé nuevos estudios para el tren Alcoy-Xàtiva en 2017 Los Presupuestos Generales del Estado no concretan cantidades para la línea férrea ni reflejan inversiones para obras de mejora miércoles, 05 de abril de 2017 Los Presupuestos Generales del Estado dejan en fase de estudio la renovación del tren Alcoy-Xàtiva. No hay fondos en las cuentas del Ministerio de Fomento para este año destinados a mejorar el servicio. Los presupuestos presentados este martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni concretan cantidades económicas ni prevén avances en materia de obra. Dentro del capítulo de Mejora de la red ferroviaria convencional, Fomento avanza que prevé destinar "una parte de la dotación" del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a estudios en el trayecto entre Alcoy y Xàtiva. Ni define qué tipo de estudios precisa una línea en precario desde hace décadas ni estipula su coste. Es la única mención en unos presupuestos que ascienden a 318.443 millones de euros. Solo estudios. Nada de obras. Ni siquiera las que el propio ministerio avanzó a los alcaldes de la comarca el pasado mes de febrero, cuando sugirió la posibilidad de asumir una inversión urgente de 3,5 millones para evitar la extrema fragilidad del tren, que por el mal estado obliga a cortar el servicio ante lluvias o desprendimientos. Esa intervención, según los presupuestos generales del Estado, se ha quedado en una simple posibilidad.