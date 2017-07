The examples populate this alert with dummy content

COMISIONES OBRERAS "El Gobierno tiene voluntad y proyectos industriales, pero también muchos problemas económicos" El nuevo secretario general de Comisiones Obreras del País Valencià, Arturo León, que sustituye en el cargo a Paco Molina, lamenta que la deuda paralice el proyecto de reindustrialización de las comarcas centrales jueves, 13 de julio de 2017 El nuevo secretario general de Comisiones Obreras del País Valencià, Arturo León, va a sustituir a Paco Molina al frente de sindicato. En el encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación en la sede del sindicato en Alcoy, León ha valorado el proyecto de reindustrialización lanzado por la Generalitat. Lamenta que la deuda y la infrafinanciación impidan dotar estos planes de más fondos. "El Gobierno valenciano tiene voluntad y proyectos pero también muchos problemas desde el punto de vista económico; el hecho de que se haya creado una ley de parques empresariales está bien porque organiza los polígonos y las zonas de extensión industrial, pero luego hay que traer a las empresas para que vengan, y se tienen que dar las condiciones de competitividad y posibilidades". El nuevo secretario general de Comisiones Obreras del País Valencià ha manifestado su deseo de seguir en la línea de su antecesor, Paco Molina. Como objetivos, quiere mantener el sindicato como una herramienta de legitimación de los trabajadores y defensa de sus derechos a través del binomio presión-negociación para mejorar sus condiciones.