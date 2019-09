The examples populate this alert with dummy content

PLENO El gobierno vuelve a denegar el secretario de grupo a Guanyar El pleno de septiembre desestima el recurso interpuesto por la plataforma contra el acuerdo del pasado pleno de julio sobre la distribución de personal eventual viernes, 06 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/09/2019) El pleno de septiembre ha tenido un primer punto candente con la desestimación del recurso interpuesto por Guanyar Alcoi contra el acuerdo del pleno de julio respecto a la distribución de nombramientos de personal eventual, es decir, sobre el secretario de su grupo municipal que no les fue concedido. La portavoz de Guanyar, Sandra Obiol, ha lamentado la oposición de los socialistas y la abstención del resto de grupos y sigue considerado injusta esta medida, ya que cuatro partidos tienen dos concejales y solo dos de ellos, secretarios. Por el contrario, el alcalde, Toni Francés, le ha querido responder personalmente y se ha basado en la objetividad de este reparto. Obiol ha comparado la situación de Guanyar en el Ayuntamiento con la de los socialistas en la Diputación, de la que Francés es su portavoz. Este ha recordado que en Diputación se dedica a la oposición solo el 11% de los recursos cuando su partido ha sido el más votado en la provincia.