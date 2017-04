The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “El gol del Ebro fue una desgracia para nosotros” David Torres, autor del gol del Alcoyano ante el conjunto de Zaragoza, habló en zona mixta tras el encuentro – Toni Seligrat compareció en rueda de prensa y el canterano Ángel también contó sus sensaciones lunes, 10 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/04/2017) A pesar del empate y de que ahora mismo el Alcoyano está a siete puntos del Barça B tras su victoria frente el Badalona, el delantero blanquiazul David Torres considera que “hay que sacar siempre cosas positivas. En las últimas salidas en este tipo de superficie pues no se nos ha dado bien y en este partido el equipo ha dado un paso importante en un campo de estas características y creo que el nivel que hemos dado ha sido muy alto. Hemos conseguido remontar un gol en contra que ha sido un gol con desgracia para nosotros. A seguir trabajando porque quedan cinco finales”. En el caso de que el Barça B ganase ante el Badalona que así fue, el delantero del Alcoyano considera que “el campeonato de Liga estaría complicado. Quedando cinco partidos, aunque todo es posible, en este grupo ya se sabe que ganar fuera de casa es muy complicado, intentaremos apretar todo lo posible”. El Alcoyano hizo cuanto pudo para llevarse los tres palos pero la realidad es que “Montoya ha hecho paradas increíbles”, afirmó Torres. La entrada del canterano Ángel fue un revulsivo para el equipo de Toni Seligrat. El joven futbolista contó que “el partido ha estado muy disputado, se ha basado todo en juego a puntas y a segundas jugadas. El empate nos sabe a poco, hemos tenido muchas ocasiones claras. Mañana veremos el empate como algo positivo”. El canterano considera que “nos ha faltado un golpe de suerte, hemos tenido las ocasiones claras pero no ha entrado”. En cuanto al campeonato de liga, a pesar de la distancia con el líder, Ángel tiene claro que van “a seguir luchando por el primer puesto”. Toni Seligrat compareció ante los medios explicando la sensación que tenía tras el encuentro. “Acaba el partido y tienes una sensación agridulce. Por una parte estoy muy orgulloso y satisfecho del partido que han hecho mis jugadores y por otro, estoy fastidiado porque este partido teníamos que haberlo ganado y sólo hemos empatado”. Respecto al campeonato de liga y a la posibilidad de que el Barça B ganase al Badalona señala que “se va a siete puntos, no es matemático pero casi” haciendo alusión a que el filial blaugrana se mantendría líder.