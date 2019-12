The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA NAVIDAD El Gordo cae en Alcoy La administración número 3, de la calle Santo Tomás, ha vendido 15 series - El lotero Pepe Vitoria ha repartido 150 décimos y ha manifestado que es la primera vez en 40 años que da un premio de este tipo domingo, 22 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Gordo de Navidad 2019 ha caído en Alcoy. Lo ha hecho con un total de 15 series, 150 décimos, que ha vendido la administración de lotería número 3 de la calle Santo Tomás, cuyo propietario es Pepe Vitoria. También ha caído en San Vicente del Raspeig y Moraira. Compañeros de Radio Alcoy ya están preparados para obtener las primeras declaraciones del principal protagonistas. Un grupo de empleados de Teléfonica han sido los beneficiados. En 40 años es la primera vez que se da el Gordo.