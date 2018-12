The examples populate this alert with dummy content

LOTERIA NAVIDAD El Gordo deja un quinto premio en Alcoy La papelería de la calle Oliver 37 ha vendido el número agraciado 29031,con 60.000 euros a la serie sábado, 22 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Gordo ya se ha dejado ver en Alcoy. La papelería de la calle Oliver 37 ha vendido el número 29031, que ha dejado 60.000 euros a la serie: en este caso ha repartido hasta 6.000 euros al décimo por terminal. Gabriel Sempere, de la papelería, asegura que todavía no sabe dónde ha recaído la gracia del Gordo de Navidad ni cuántos décimos ha bendecido este pellizco de Navidad. Es "la primera vez" que reparte este quinto premio en su negocio. "Hemos repartido Euromillones y otros premios, pero nos hemos quedado siempre que nos ha faltado 'el canto d'un duro'". La suerte, está demostrado, cambia.