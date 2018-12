The examples populate this alert with dummy content

SORTEO El Gordo de la lotería vuelve a ilusionar En Alcoy han salido a la venta 4'4 millones de euros y en las comarcas 5'4 millones para el sorteo de mañana viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los responsables de las administraciones de Lotería de Alcoy y comarcas han experimentado una leve mejoría en las ventas este 2018. La consignación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado crece en Alcoy y se mantiene en la comarca. Las Administraciones de Lotería de Alcoy han puesto a la venta décimos del Gordo por valor de 4,4 millones de euros. Los loteros estiman que al final del día la devolución rondará el 5%. Pepe Vitoria, propietario de la administración de Lotería número 3, ha notado un ligero aumento de las ventas respecto al año pasado, en el que los alcoyanos invirtieron 4 millones de euros en el Gordo de Navidad "ha sido una campaña positiva, estamos contentos, parece que la crisis económica ha tocado fondo y empezamos a remontar un poco", ha explicado Vitoria. En la comarca, las administraciones de Cocentaina, Muro, Ibi, Banyeres de Mariola, Onil y Castalla han recibido una consignación de 5,4 millones de euros. El año pasado en la comarca se vendieron décimos por valor de 4,8 millones de euros.