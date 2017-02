El Govern demana a la Diputació una solució immediata per al Tossal

La situació del Tossal és insostenible. L'inici de les obres de reparació de clavegueram del carrer s'han retrassat un any i, encara que l'Ajuntament ha estat prenent mesures, els veïns necessiten una solució immediata i definitiva.

El Govern municipal demana a la Diputació que comence ja les obres perquè els veïns del Tossal porten un any de retard en la solució d'un problema de clavegueram que afecta la seua vida diària. L'obra del Tossal, licitada, concursada i adjudicada per la Diputació d'Alacant, ha tingut una tramitació complicada pels diferents canvis produïts en el procés d'elaboració, el que ha retrassat el començament dels treballs. L'empresa adjudicatària va sol·licitar a la Diputació realitzar un canvi en el projecte que va ser acceptat per la institució provincial. Però, a partir d'aquesta modificació, els retards injustificats han fet que els veïns d'aquest carrer es vegen afectats per les contínues inundacions als seus domicilis, que han creat una sèrie de desperfectes a les cases. L'Ajuntament ha estat buidant contínuament els pous afectats per evitar mals majors però les molèsties "ja són inassumibles", com assegura el regidor d'Obres i Medi Ambient, Jordi Martínez.

El Govern lamenta l'injustificat retard de les obres amb el consegüent perjudici que està provocant en els veïns i insisteix a la Diputació que comence les obres de manera immediata.