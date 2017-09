The examples populate this alert with dummy content

IMPOSTOS El Govern proposa deixar l’IBI en el nivell més baix dels últims 25 anys L’alcalde destaca que la pressió fiscal de la ciutat està un 26,5% per sota de la mitjana nacional viernes, 01 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/09/2017) L'alcalde d’Alcoi, Antonio Francés, ha anunciat que el Govern va a proposar baixar l’Impost de Béns Immobles per tercer exercici consecutiu. L’impost quedarà al 2018, d’eixir endavant la proposta, en l’1,01% en la xifra més baixa que ha estat en aquest Ajuntament des de fa 25 anys. El Govern indica la seua intenció d'aplicar també la mesura a l'any següent i així acabar la legislatura en l'IBI a l'1 per cent. “Al 2011 l’impost era de l'1,05”, recorda el regidor. Aquest impost, conegut com la contribució, és el rebut municipal més elevat al que fan front els veïns i grava les seues propietats immobiliàries. Pel que fa a la resta de taxes, el Govern preveu un increment d’acord amb l’IPC. Segons Francés, enguany els grups de l'oposició no han presentat propostes a les ordenances fiscals, per tant, el Govern està acabant d'ultimar l'esborrany per a presentar-lo a la resta de partits i que passe per l'aprovació del plenari municipal als pròxims mesos. Francés destaca les dades del Ministeri d'Hisenda referents a la pressió fiscal en la ciutat, segons les quals la mitjana en Alcoi està en 497,35 euros per habitant, enfront de la xifra de 677,47 euros de mitjana que paguen els ciutadans en la resta de municipis espanyols amb una població semblant. En total, 180 euros menys d'impostos.