POLÉMICA El gran cruzado de la Fiesta Un festero denuncia al Ayuntamiento para que deje de subvencionar a la Asociación de San Jorge por discriminar a las mujeres jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/02/2017) Un festero ha denunciado al Ayuntamiento de Alcoy por subvencionar a la Asociación de San Jorge y negarle documentación sobre las cuentas que justifican los fondos municipales que recibe la máxima institución festera. Emprende así una nueva vía judicial dentro del ámbito festero, ahora contra el Ayuntamiento, después de que fracasasen las anteriores demandas presentadas contra la Asociación. En su nueva demanda, que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Alicante, este festero reclama que la Asociación deje de percibir subvenciones, así como la anulación de los convenios de colaboración entre Ayuntamiento y Casal entre 2006 y 2016, lo que obligaría a la Asociación a devolver más de un millón de euros. Antonio Matarredona basa esta denuncia en que la Asociación de San Jorge no puede percibir subvenciones porque discrimina a las mujeres, lo que contraviene la Ley de Asociaciones. También denuncia que el Ayuntamiento no le permitió consultar la información económica sobre la relación entre el Consistorio y la Asociación de San Jorge Entre la documentación aportada, Matarredona incluye en una sentencia de 2006, motivada por el rechazo de la filà Navarros a tres mujeres, así como en diferentes resoluciones del Síndic de Greuges. También remite en su denuncia al Plan de Igualdad del Ayuntamiento. Esta demanda representa la apertura de una nueva vía en la particular cruzada que, desde julio de 2014, este festero mantiene en el ámbito de la Fiesta. Fue uno de los que sustentó la demanda por la presunta ilegalidad de los Estatutos de la Asociación. La denuncia acumula dos sentencias contrarias a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. Matarredona, primer tro de la filà Chano durante el convulso periodo del debate sobre el calendario festero, también denunció al Casal por no aportar datos económicos y contables. La Justicia desestimó esta denuncia, presentada junto a otro ex primer tro de la misma época, y consideró acreditado que la información solicitada estuvo a su disposición y no fue a recogerla. Este nuevo proceso judicial lo ha iniciado en solitario.