VÍDEO El gran escaparate del nuevo textil L'Alcoià, El Comtat y La Vall d'Albaida, con más del 50% de los expositores, capitalizan en Home Textiles Premium la apuesta del sector por la innovación, el diseño y la tecnología jueves, 13 de septiembre de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (12/09/2018) La feria Home Textiles Premium, la nueva Textilhogar, es un gran escaparate que muestra la transformación del sector, especialmente en L’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida, que concentra el 50% de las empresas participantes. “Solo hay que darse una vuelta por los expositores para comprobar la gran calidad de las propuestas de las empresas”, resume el nuevo presidente de la patronal comarcal, Acetex, José Martínez. “La comarca apuesta por la calidad y el diseño”, resume Martínez, que subraya la “fuerte representación” de las empresas de la zona en el certamen. La idea instaurada en el sector es que no puede competir en precio con terceros países. “La marca y la calidad debe ser nuestra diferencia”, añade el presidente de Ateval, Càndid Penalba. La innovación tecnológica es otro de los aspectos que destacan en el recorrido a las tres zonas de exposición de Home Textiles Premium en la Caja Mágica de Madrid. El empresario Francisco Jover apunta que el textil español se ha consolidado como un producto de “alto valor añadido”. “La moda, el componente tecnológico y la marca son cada vez más importantes”, admite desde su expositor. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, tras recorrer la feria, no ha dudado en afirmar que el sector está “haciendo las cosas bien”, lo que se traduce en incremento de ventas de todo el mundo.