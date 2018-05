The examples populate this alert with dummy content

PROGRAMA ESPECIAL El gran escaparate de la Foia de Castalla La Feria de San Isidro de Castalla reúne el fin de semana una oferta comercial, lúdica y gastronómica repartirá sobre 70.000 metros cuadrados sábado, 12 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (11/05/2018) Castalla ha abierto este viernes el gran escaparate comercial de la Foia de Castalla: la Feria de San Isidro, que cumple 26 ediciones. Más de 250 expositores forman una multitudinaria oferta comercial, lúdica, cultural, tecnológica y gastronómica que se extiende a lo largo de los 70.000 metros de exposición. La diversidad de la oferta la ha destacado el alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, en el programa especial ofrecido el viernes por RADIO ALCOY para conocer todos los detalles del evento. “La feria aúna la parte tecnológica y científica [a través de la presencia del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencina] con la parte más tradicional del mercado medieval. La oferta atiende a todo tipo de público”, ha detallado Bernabeu. La concejal de Feria, Isabel Verdú, ha expuesto la amplísima sucesión de actividades que van a llenar de color las calles de Castalla a lo largo de fin de semana. Su objetivo es mantener el crecimiento de visitantes registrado en las últimas ediciones. Uno de los grandes atractivos del certamen es el mercado medieval, en el que participan unos 100 expositores. Este guiño a la historia contrasta con la oferta de vehículos o de maquinaria agrícola. El gran bazar en el que se ha convertido Castalla se mantendrá hasta última hora del domingo.