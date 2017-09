The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA El granizo arruina más del 60% de la oliva en Cocentaina, Muro y Agres La ausencia de seguros agrarios impide solicitar compensaciones por las pérdidas, muy abundantes en la franja afectada por la tormenta lunes, 11 de septiembre de 2017 más información Una tormenta de granizo provoca daños en cultivos de El Comtat La tormenta de granizo que descargó durante la madrugada del domingo en puntos de El Comtat ha arruinado entre el 60 y el 70% de la cosecha de oliva en las zonas afectadas, básicamente Cocentaina, Muro y Agres. Es la primera valoración de la Unió de Llauradors, cuyo portavoz en la comarca, Gonzalo Cots, resalta que las precipitaciones fueron muy localizadas pero muy intensas. La oliva ha sido el cultivo más perjudicado por la tormenta. “Las variedades más afectadas son la blanqueta y la manzanilla. La alfafarenca, al tratarse de árboles más frondosos, ha resistido mejor”, explica Cots, que reconoce que los daños han sido muy cuantiosos. “Las pérdidas son importantes, aunque por fortuna están muy localizadas en una franja que va de Cocentaina a Agres y no ha afectado al conjunto de la comarca”, añade el portavoz de la Unió. El pedrisco también ha afectado a los almendros, aunque en este caso el daño es menor “porque el fruto cae y, aunque con más complicaciones, se puede recoger y aprovechar”. En el caso de los frutales, los agricultores de la zona ya habían recolectado, lo que ha evitado pérdidas mayores. Cots lamenta la escasa tradición de contratar seguros en la comarca para parcelas de olivar, lo que provoca que, ante situaciones como las del fin de semana, los agricultores no puedan solicitar compensaciones. “Estas tormentas nos tienen que hacer reflexionar a todos de la necesidad de tener aseguradas las cosechas”, razona.