TRAGALUZ El grup Barxell tanca la temporada amb un concert a la Glorieta El taller de cinema del col·legi Sant Roc guanya un festival de curtmetratge de ficció amb "Siente" viernes, 19 de julio de 2019 AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (19/07/2019) El grup Barxell de Dolçaines i Tabals d'Alcoi protagonitzarà aquest dissabte un concert a la Glorieta. En Tragaluz ha estat el president d'aquesta entitat, Enrique Belenguer, el seu director Juan Carlos Sempere Bomboí i Gonzalo Belenguer, dolçainer de Barxell, per explicar el desenvolupament d'aquesta audició que compartiran amb la Unió Musical de Confrides "Aitana". Un festival ha premiat un treball audiovisual del taller de cine del col·legi Sant Roc d'Alcoi. Estarem amb Jorge Hinojosa, professor d'aquesta activitat extraescolar manifesta com estan rere rebre la noticía de guanyar en la secció de curtmetratge de ficció amb Siente.