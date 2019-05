The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURES El grup Bertolín farà el nou Bracal de Muro El pressupost és de 6.223.000 euros i el termini de les obres d'un any - S'espera que s'inicien les primeres actuacions en menys de dos mesos martes, 07 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/05/2019) Educació ha adjudicat per 6.2 milions d’euros al grup valencià Bertolín les obres del nou Bracal de Muro. L’anunci el va fer Conselleria d’Educació el passat 2 de maig i ara el termini per a l’inici de aquestes obres del nou col·legi seria de mes i mig. L’alcaldessa, Jacqueline Cerdá, afirma que es veu la llum d’aquest projecte després d'una llarga espera. El pressupost és de 6.223.000 euros. Una vegada elegida l'empresa adjudicatària, aquesta té fins a deu dies per a presentar tota la documentació. El secretari autonòmic, Miquel Soler, ha de donar el vist i plau a aquesta documentació en un màxim de 15 dies i signar-se el contracte just després. Des d’aquest moment l’empresa tindrà fins a un mes per a iniciar les obres i un any per a acabar-les des de les primeres actuacions.