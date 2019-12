The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ El Grup de Danses Carrascal, en Amagatalls de la Festa Componentes de esta entidad han estado con Paco Aznar en Radio Alcoy para explicar cuales serán los actos de los próximos días en los que participarán y detalles curiosos de la trayectoria de esta emblemática formación jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (26/12/2019) El programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar se ha vestido de Navidad, de Nadal Alcoià, para recibir en los estudios de Radio Alcoy a componentes del Grup de Danses Carrascal. Con su presidenta, Juana Plaza, al frente, han explicado la participación de esta formación en los distintos actos que se aproximan como Les Pastoretes, el Bando o la Cabalgata. También recuerdan que ya participaron el presentación del cartel. Rafa Sempere, estrecho colaborador del Tío Piam, también ha hablado sobre esta figura cada vez más emblemática. Además se han recordado detalles de la trayectoria y de los orígenes del grupo.