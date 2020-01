The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD El Grup de Danses Carrascal entrega 2.000 euros a Novaterra Es el dinero recogido por el donativo que hacen los participantes como pueblo en el Bando Real de esta tarde sábado, 04 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Grup de Danses Carrascal ha entregado, un año más, la recaudación del donativo que hacen los participantes como pueblo en el Bando Real a una entidad benéfica. El total recaudado en esta ocasión ha sido de 2.000 euros que la presidenta de la entidad Juana Plaza, acompañada por el alcalde Toni Francés y la concejal de Políticas Inclusivas, Aranza De Gracia, ha hecho entrega a la Fundación Novaterra, durante el ensayo de los componentes del pueblo en la sala Àgora, con Moisés Olcina como director.