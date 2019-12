The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES El Grup de Danses Sant Jordi, en Amagatalls de la Festa Representantes de este grupo de danzas han estado en el programa de Radio Alcoy junto al primer tro de los Asturianos que ha preparado una iniciativa solidaria jueves, 19 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (19/12/2019) Representantes del Grup de Danses Sant Jordi, con su presidente, Ferran Mengual al frente, han sido los invitados en esta ocasión del programa Amagatalls de la Festa. Paco Aznar les ha preguntado sobre su participación en Les Pastoretes y la Cabalgata, así como su labor en la escuela, en la recuperación de temas tradicionales y del vestuario, entre otros aspectos. También ha acudido al programa el primer tro de la filà Asturianos, Jordi Puig, para hablar sobre su proyecto solidario también para estas Navidades.