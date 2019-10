The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “El grupo es la clave del éxito” El portero del Deportivo,Palopa, ha sido nuestro invitado en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 24 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/10/2019) El portero murciano del Alcoyano, David García “Palopa” , ha sido nuestro invitado en “el café del Alcoyano” que cada jueves realizamos desde Premium Sport Café. Desde los 17 años que pertenece al Alcoyano desde entonces vive en Alcoy. Pasó por el juvenil amater y fue cedido la temporada pasada al Rayo Ibense en Tercera División, ahora forma parte del primer equipo. Hemos conocido un poco más al portero que se considera “un alcoyano más” y que ha tenido una sorpresa que para nada esperaba, hemos hablado de la actualidad del grupo que se ha formado en la primera plantilla y de su escuela de porteros entre otras tantas cosas.Un programa con la colaboración de Héctor Rúa. Escucha el programa de hoy en el enlace adjunto.